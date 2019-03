Heumarkt: Wiener ÖVP will nur 43 Meter hohen Turm

Im Zuge der Debatte um das Heumarkt-Hochhaus fordert die Wiener ÖVP von der Stadtregierung nun eine Änderung der Flächenwidmung. Sie soll so modifiziert werden, dass der umstrittene Turm nicht mehr 66, sondern nur noch 43 Meter hoch sein darf und folglich den UNESCO-Anforderungen bezüglich Erhalt des Weltkulturerbes entspreche, meinte der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch am Mittwoch.

"Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan soll überarbeitet und weltkulturerbesicher gemacht werden", adressierte Wölbitsch in einer Pressekonferenz an Rot-Grün. Grundsätzlich habe man zwar keine Freude damit, wenn es Zusagen an Investoren gebe, die im Nachhinein wieder abgeändert würden, "aber es steht ein hohes und schützenswertes Gut auf dem Spiel", argumentierte der ressortlose Stadtrat.

Journalistenfragen, ob Änderungen angesichts der Tatsache, dass Heumarkt-Investor Michael Tojner auf die aktuelle Flächenwidmung einen Rechtsanspruch hat, nicht etwa hohe Pönalen für die Stadt nach sich ziehen würden, ließen Wölbitsch unbeeindruckt: "Welche Konsequenzen daraus entstehen, darüber muss sich die Stadt Gedanken machen." Schließlich habe das Handeln von Rot-Grün auch zur Gefährdung des Welterbe-Status geführt.