Heumarkt: Blümel unzufrieden mit Ludwigs Antwort

Am Montag war er fällig. Der Brief des Bürgermeisters Michael Ludwig ( SPÖ) an Kulturminister Gernot Blümel ( ÖVP).

Die Stadt sollte bis 8. April die nächsten Schritte bezüglich des Heumarkt-Projekts erläutern. Nach dem verheerenden UNESCO-Bericht Mitte März, hatten Blümel und Vizekanzler Heinz-Christian Strache klargestellt, dass der Bau in seiner geplanten Form nicht kommen darf (weil das den Welterbetitel der Stadt Wien gefährdet).

Bürgermeister Ludwig versicherte Blümel nun, dass der Erhalt der Welterbestätte „höchste Priorität“ habe. Wie vom KURIER schon vergangene Woche angekündigt, teilte er aber keine Maßnahmen zur Abänderung des Projekts mit.