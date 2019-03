Heumarkt: ÖVP will Schutz des Welterbes in Bauordnung verankern

Landtag. Das politische Hick-Hack um das bedrohte Wiener Weltkulturerbe ging bei der Landtagssitzung am Freitag in die nächste Runde: Die ÖVP brachte einen Initiativantrag ein, in dem sie fordert, dass der Schutz der Wiener Weltkulturerbestätten (historisches Stadtzentrum, Schloss und Park Schönbrunn) in der Wiener Bauordnung verankert wird.

Als Vorbild nennt die ÖVP in ihrem Antrag das Salzburger Stadtrecht, wo laut § 3a dem Schutz des dortigen Weltkulturerbes „im Handeln der Stadt ein vorrangiges öffentliches Interesse“ zukommt.

In der Wiener Bauordnung hingegen werde zwar in 15 Punkten genau aufgelistet, worauf bei der Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungspläne zu achten ist – nur das Weltkulturerbe zähle nicht dazu, kritisiert die ÖVP.