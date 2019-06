Herzinfarkt vor Spital: Staatsanwalt stellt Verfahren ein

Der Patient war am 2. November 2018 in der Nähe des Ordensspitals in der Dornbauer Straße zusammengebrochen. Als eine Passantin den Portier um Hilfe bat, verwies an den Notruf 144. Der Herzinfarkt des 63-jährigen Mannes wurde erst rund sechs Minuten später von einem Mediziner versorgt.