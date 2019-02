Herztod vor Spital: Göttlicher Heiland mit neuen Notfall-Regeln

Das Herzalarm-Team war bisher schon für Notfälle im Haus zuständig, jetzt wird sein Einsatzbereich auf das Gebiet in unmittelbarer Nähe zum Spital ausgeweitet. Kommt es dort zu einem Zwischenfall, muss das Team den Patienten so lange versorgen, bis er an ein Rettungs- oder Notarztteam übergeben werden kann. Ausgestattet ist es unter anderem mit einem Notfallrucksack, einen Defibrillator und mobilem Sauerstoff. Wie viele Mitarbeiter am Einsatzort notwendig sind, entscheidet der diensthabende Internist oder Anästhesist.