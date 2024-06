Museum für Helnwein stößt auf Widerstand aus der Wissenschaft

Doch gegen die Museumspläne in der Aula regt sich in der Wissenschafts-Community Widerstand, weil damit das schon länger geplante Konzept eines „Science Communication Center“ – also eines Ortes der Wissenschaftskommunikation in Zeiten grassierender Wissenschaftsskepsis – gestorben wäre.

Das Helnwein-Projekt soll Unterstützung von höchster politischer Stelle, also dem Bundeskanzleramt, genießen; von Teilen des Wissenschaftsministeriums, den Universitäten und vor allem der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) um deren Präsidenten (Ex-Bildungsminister) Heinz Faßmann wird indes dagegengehalten.

Neue Maßstäbe

Helnwein hat zuletzt mit der Ausstellung „Realität und Fiktion“ in der Albertina zu seinem 75. Geburtstag für neue Maßstäbe gesorgt: Mit fast 300.000 Besuchern war dies die erfolgreichste Ausstellung eines lebenden Künstlers in der Geschichte der Albertina. Aber es gab jüngst auch Irritationen über seine großformatigen Bilder mit Kindermotiven, weshalb zu Ostern eine Aktion im Stephansdom gestoppt wurde und in Gmunden Bilder demontiert wurden. Zu seinem Museumsprojekt in der Aula meint der Künstler gegenüber dem KURIER, dass er zum Stand der Diskussion nichts Konkretes mitteilen könne.