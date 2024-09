Helnwein-Museum wird auf Eis gelegt

Der KURIER-Bericht über ein geplantes Museum in der Wiener Innenstadt für den Künstler Gottfried Helnwein hat Anfang Juni für nationales wie internationales Blätterrauschen gesorgt. Nicht nur im heimischen Feuilleton formierte sich heftiger Widerstand gegen diese Idee, auch die Wissenschafts-Community reagierte verstimmt, denn die Flächen in der „Aula der Wissenschaften“ auf der Wollzeile waren eigentlich für ein neuartiges Zentrum der Wissenschaftsvermittlung reserviert gewesen.

Hinter vorgehaltener Hand bestätigen alle in dieser Causa involvierten Stellen, dass nunmehr die Weichen für dieses „Science Communication Center“ unter Federführung der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gestellt seien – insbesondere was die nötige Budgetplanung betrifft. „Es soll noch in dieser Legislaturperiode fixiert werden“, heißt es. „Die Verhandlungen befinden sich im Finale.“ „Werden es verkünden“ In den offiziellen Stellungnahmen kann man zwischen den Zeilen die Tendenz herauslesen: „Wir arbeiten daran. Es wäre schön, wenn es zu diesem Ort der Wissenschaftsvermittlung kommt. Und sobald die Entscheidung gefallen ist, werden wir es verkünden“, heißt es von der ÖAW. Was den Zeitrahmen betrifft verweist man an das Wissenschaftsministerium. Im Büro von Minister Martin Polaschek (ÖVP) erklärt man ebenfalls vielsagend: „Es ist ein sehr spannendes Projekt.“

Dabei schien das Vorhaben in der ehemaligen Aula der Alten Universität schon gestorben, weil die Wien-Holding als Träger für das Helnwein-Museum ein Auge auf die Flächen geworfen hatte. Mit kolportierter Unterstützung des Bundeskanzleramtes fand sogar bereits eine Begehung in den Prunkräumlichkeiten, die derzeit als Veranstaltungsflächen genutzt werden, statt. „Derzeit auf Eis“ Doch mit dem De-facto-Zuschlag an die ÖAW fehle es nun an einer „geeigneten Liegenschaft (…), in der ein solches Projekt realisiert werden könnte“, wie es in einer Stellungnahme der Wien-Holding heißt.

Zur Person Gottfried Helnwein

Der 1948 in Wien geborene Maler zählt zu den prominentesten Künstlern Österreichs. Seit Jahrzehnten erregt er auch international als Provokateur und „Schockmaler“ Aufsehen. Helnwein lebt mit seiner Familie abwechselnd in Los Angeles und Irland; er besitzt auch die irische Staatsbürgerschaft Werk

Helnweins im hyperrealistischen Stil gemalte Bilder befassen sich oft mit Gewalt an Kindern, auch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist in seinem Werk präsent

Um das Museums-Projekt überhaupt „auf seine wirtschaftliche und museumtechnische Machbarkeit prüfen zu können“, sei das aber die zentrale Voraussetzung. „Mangels einer geeigneten Liegenschaft liegt jedoch die Machbarkeitsprüfung derzeit auf Eis“, so die Wien-Holding.