Hausmannskost aus Portugal: Mama Sónia kocht in Neubau auf

Krise in Portugal

Nach Wien kam die Wirtin, als in Portugal nichts mehr ging. Die Wirtschaftskrise ab 2008 traf das Land bis ins Mark. „Es gab keine Arbeit, keine Baustellen – ganz Portugal ist stillgestanden“, erinnert sich Sónia. Zu Weihnachten 2011 kam sie mit Ehemann Carlos und der heute 19-jährigen Tochter Juliana in Wien an. Die achtjährige Maria ist bereits in Österreich geboren.

Sónia arbeitete als Zimmermädchen in einem Hotel, dann musste sie einige Jahre Zuhause bleiben, weil ihre jüngere Tochter gesundheitliche Probleme hatte. In dieser Zeit begann sie, Mittagsmenüs für portugiesische Studenten in Wien zu kochen: „Die jungen Leute haben die Suppe von der Mama vermisst.“ Dazu kamen bald selbst gemachte Lebensmittel, die sie in der portugiesischen Community anbot.