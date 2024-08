Letztes Lokal in Wien geschlossen: Martin Ho dementiert

Zusätzlich werde in Wien das „Dots Establishment“ an einem neuen Standort in der Innenstadt eröffnen. Es sei also - dem Statement zufolge - mitnichten eine endgültige Schließung des Lokals, man "bleibe dem Standort Wien eng verbunden". Zuvor stehe aber noch in diesem Jahr die Eröffnung des ersten Standorts der Dots-Gruppe außerhalb Österreichs an: des "Dots Dxb" in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Weiterhin betrieben werden außerdem der Nachtclub „Dots – The Hidden Club“ auf der Mariahilfer Straße, „Pratersauna“, „VIE i PEE“ und den „X Club“.

Zu den Vorwürfen der Dots-Mitarbeiter, die noch auf ausständige Löhne warten, nahm Ho in dem Statement keine Stellung.