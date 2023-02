Hausdurchsuchungen in Wien: Tankstellenräuber festgenommen

Nach umfassenden Ermittlungen nach einem Tankstellenüberfall in Wien am 5. September 2022 sind nun die zwei Räuber und eine Beitragstäterin ausgeforscht worden. Zwei Österreicher hatten damals in der Linzer Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus den Kassier mit einer Pistole, einem Messer und einem Elektroschocker bedroht und Bargeld sowie Zigaretten erbeutet. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand .

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West forschten die zwei Tatverdächtigen aus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit Unterstützung der Spezialeinheit Cobra wurden in den vergangenen Tagen Hausdurchsuchungen durchgeführt und die beiden Männer in Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. Dabei wurde eine Gasdruckpistole sichergestellt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um 19- und 20-Jährigen. Sie waren in den Einvernahmen geständig und wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Eine 21-jährige Österreicherin soll das Fluchtfahrzeug organisiert haben. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.