Hausbewohnerin sperrte Einbrecher-Duo im Keller ein

Weil sie Geräusche aus dem Keller ihres Hauses gehört hatte, rief eine Frau am Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr die Polizei. Vorher sperrte sie noch Kurzerhand die Kellertür von außen zu.

Verdächtige sind Jugendliche

Das Duo konnte nicht fliehen und wurde von der Polizei kurze Zeit später in dem Haus in der Vivariumstraße in Wien-Leopoldstadt festgenommen. Es handelt sich bei den Verdächtigen um einen 14 und eine 16 Jahre alten polnischen Staatsbürger. Die beiden zeigten sich geständig.