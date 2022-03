Hausbesetzung durch Linksextreme in Wien-Alsergrund

In der Mariannengasse in Wien-Alsergrund dürften Linksextremisten offenbar gegen 10 Uhr ein Haus besetzt haben. Damit soll gegen die aktuellen Preiserhöhungen protestiert werden. Auch will man das einstige Spital für Veranstaltungen nutzen. Ab 14 Uhr möchten die Besetzer Transparente enthüllen.

Die Polizei konnte den Vorfall vorerst nicht bestätigen.

Die Linksextremisten veröffentlichen folgende Stellungnahme:

„Wir können uns das Leben nicht mehr leisten“: Haus in der Mariannengasse in Wien besetzt