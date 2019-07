Hat das Handelsgericht bei Uber falsch entschieden?

Doch genau bei dieser Berechtigung spießt es sich. Denn Uber hat die Reisebüro-Lizenz erhalten.

Prinzipiell dürfen Reisebüros Mietwagen vermitteln.

"Vorsätzlich falsch"

Anwalt Dieter Heine vertritt in dem Streit die Taxifunkzentrale 40100. In der einstweiligen Verfügung, argumentiert der Jurist, stehe, dass Uber eben kein Reisebüro ist, sondern ein Verkehrsdienstleister. Das Handelsgericht bezieht sich dabei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshof ( EuGH), das genau zu dieser Kenntnis gekommen ist. Als Verkehrsdienstleistung – so die einstweilige Verfügung weiter – müsste Uber über eine Konzession nach dem Gelegenheitsverkehrsgesetz verfügen. (Das wäre, in diesem Fall, eine Taxi- oder eine Mietwagenlizenz).

Heine kündigt daher bereits weitere rechtliche Schritte an: „Uber agiert hier schon wieder wissentlich und vorsätzlich falsch.“