Handgranaten-Mord: Diesel-Mafia im Visier

Die Kripo ist seit Donnerstag punkto Klärung der Handgranaten-Explosion in Wien-Ottakring mit zwei Todesopfern) um eine Hoffnung ärmer.

Wie berichtet, wurde am 11. Jänner der österreichische Staatsbürger Zlatko N., 45, in einem BMW mit bulgarischem Kennzeichen von der Rücksitzbank aus erschossen. Der aus Bosnien stammende Spediteur wurde mit zwei Kopfschüssen exekutiert. Am Donnerstag gab die Exekutive bekannt, dass Projektil-Fragmente aus der Mordwaffe gefunden werden konnten. Polizeisprecher Hans Golob: „Die Teilchen sind aber so deformiert, dass keine Rückschlüsse auf das Kaliber und die Waffe zu ziehen sind.“ Somit haben der oder die Täter mit der Granaten-Zündung das Ziel erreicht, möglichst viele Spuren zu zerstören. Bei der Granaten-Explosion kam der deutsche Staatsbürger Waldemar W., 57, am Beifahrersitz des BMW ums Leben.