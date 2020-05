Ottakring: Firmenchef vor Explosion ermordet

Galt bis Dienstagmittag noch ein Unfall als mögliche Variante, bestätigte die Obduktion den Mord an Zlatko N., 45. Der Familienvater aus Mondsee (OÖ) wurde von drei Schüssen in Kopf und Brust getroffen. Und zwar von hinten. Er saß am Fahrersitz des geparkten BMW mit bulgarischen Kennzeichen. Laut Obduktion explodierte die Granate in der Hand des zweiten Todesopfers, dem Deutschen Waldemar W., 57. Er saß am Beifahrersitz.

KURIER-Recherchen ergaben, dass die Männer gemeinsam eine Art Spedition in Wals-Siezenheim ( Salzburg) führten. Das Büro der Trans Norix KG ist ein Raum mit einem Schreibtisch. Die Firma wurde im April 2012 gegründet. Waldemar W. legte jedoch seine Position als Geschäftsführer im Oktober zurück. Ein weiterer Geschäftsführer (Name der Redaktion bekannt) scheint noch im Firmenbuch auf. Die Spedition dürfte pleite gewesen sein. Ein vorerst mögliches Szenario war, dass die beiden Geschäftspartner im Wagen in Streit gerieten und sich gegenseitig mit Waffe und Handgranate bedrohten. Nachdem Zlatko N. tödlich getroffen wurde, versuchte der Schütze die entsicherte Handgranate seinem Opfer aus der Hand zu nehmen und aus dem Fahrzeug zu werfen. Doch der Sprengkörper explodierte.