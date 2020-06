Diesel-Mafia im Visier der Kripo

Das Kriminalrätsel rund um die in einem BMW X5 explodierte Handgranate in der Odoakergasse 27 in Wien-Ottakring verlangt von den Kriminalisten minutiöse Kleinstarbeit. Wie berichtet, wurde in der Nacht zum Samstag, den 11. Jänner, Zlatko N., 45, durch Kopfschüsse in dem SUV regelrecht hingerichtet. Der bulgarisch-stämmige Familienvater war in Mondsee (OÖ) Gemeinderat. Ein deutscher Staatsbürger, der in dem BMW am Beifahrersitz aufgefundene Waldemar W., 57, kam durch die Explosion der Handgranate ums Leben.

Die laufenden Ermittlungen bestätigten jetzt, dass beide Männer Geschäftspartner waren. Neben der Spedition Trans Norix KG in Wals-Siezenheim (Sbg.) hat Zlatko N. ein weiteres Transportunternehmen (GNR s.r.o.) in Bratislava geleitet. Mit einem Innviertler (Name der Redaktion bekannt) hat er eine Million Slowakische Kronen (ca. 33.000 Euro) als Stammkapital in diese GmbH eingebracht. Gesichert ist, dass die Lkw in Spanien, Deutschland, Österreich, Ex-Jugoslawien und Bulgarien unterwegs waren. Aktuell legen die Ermittler Zeit-Weg-Diagramme an, um die Routen der Fahrzeuge zu belegen. Dabei liegt ein Fokus auf den Tankstellen.