Lkw-Routen als erste Spuren

Das mögliche Doppelleben des durch Kopfschüsse getöteten SPÖ-Gemeinderates und gebürtigen Serben Zlatko N., 45, beschäftigt neben seiner Heimatgemeinde Mondsee (OÖ) auch die Kriminalisten. Wie berichtet, wurde der zweifache Familienvater und Speditionsinhaber Samstagnacht in Wien-Ottakring in einem BMW X5 erschossen. Nach dem Mord explodierte eine Handgranate in dem Luxus-SUV. Dabei kam sein Beifahrer, der deutsche Staatsbürger Waldemar W., 57, ums Leben.

„Man kann in einen Menschen leider nicht hineinschauen“, sagt Christian Oberschmied, SP-Fraktionskollege in Mondsee. Über seine berufliche Vergangenheit habe N. ihm erzählt, dass er Maschinenschlosser sei und während des Bosnien-Krieges bei einem Onkel in Nürnberg gearbeitet habe. Laut Nachbarn soll er auch bei einer Salzburger Kranfirma und einem großen Elektronikkonzern angestellt gewesen sein. Oberschmied: „Mir hat er gesagt, dass seine Transportfirma eng mit einem international tätigen Salzburger Frächter kooperiert. Dort soll man ihm mit einem Anwalt ausgeholfen haben, als sein Lkw-Zug gestohlen worden ist. “

Diese Geschichte wurde bei KURIER-Recherchen aber nicht bestätigt. Das von N. genannte Unternehmen hat weder ihn als Einzelperson, noch sein Unternehmen in der Kartei. „Nie davon gehört“, heißt es auf Anfrage.