Zwischen zwei Welten: Wie sich der Handel seit der Pandemie gewandelt hat

„Es wird dort gekauft, wo es gerade am einfachsten und bequemsten ist, im Geschäft oder online“, bestätigt Margarete Gumprecht , Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien . Für Händlerinnen und Händler werde es immer entscheidender, überall den gleichen Service, in gleich hoher Qualität zu bieten sowie die Verfügbarkeit von Produkten auf allen Kanälen sicherzustellen.

So auch Eva Armborst und die Magic Oyster. Auf Instagram zählt die Unternehmerin knapp 4.000 Follower, mittlerweile verkauft sie dort sogar mehr als im Webshop. Das liegt auch daran, dass sie ihre Mode auf der Plattform kreativ – anhand von kurzen Filmchen – inszeniert und sich für jedes Kleidungsstück ein passendes Posting ausdenkt. Dazu spielt unterschiedliche Musik im Hintergrund, die meisten Videos sind witzig, manche haben aber auch einen ernsten Hintergrund. So tanzt sie in einem dunkelblauen Kleid zu einem Song, der von aufgestauter Wut handelt. Dazu schreibt sie: „Wenn einem zufällig wieder einfällt, was man sich damals als junge Frau hat gefallen lassen.“ In einem anderen Video zeigt sie vor, wie man im Notfall mit einem Kugelschreiber die Haare hochstecken kann. Das gefällt ihren Kundinnen.

Unterschiedliche Kundinnen

„Meine Zielgruppe ist sehr heterogen. Einerseits sind es junge Frauen, die sich gerne täglich von Kopf bis Fuß in Vintage stylen. Andererseits sind es Damen, die auf der Suche nach einem schönen Kleid für die Hochzeit ihres Sohnes sind“, sagt Armborst. Derzeit verkaufe sie immer noch am meisten im stationären Shop, die Verkäufe über Direktnachrichten auf Instagram seien aber im Steigen begriffen. „Hi, das Kleid gefällt mir total gut, gibt es das noch in Größe Medium?“ – solche Nachrichten erhält Armborst als Antwort auf ihre Kleiderpostings. Sollte das gewünschte Stück vorhanden sein, dann verschickt sie es umgehend.

Und der Onlineshop auf der Website? Dieser sei mittlerweile ebenso unerlässlich, weil sich dort viele Kundinnen erstmals über die Ware und das Preisniveau informieren. „Danach kommen sie zu mir in den Shop, probieren das Kleid und kaufen es hier.“