Halsstich auf offener Straße in Wien: Verdächtiger festgenommen

Nach einer Messerattacke vergangenen Donnerstag in Wien-Floridsdorf konnte die Wiener Polizei nun den Tatverdächtigen festnehmen. Das 53-jährige Opfer, welches mittlerweile aus dem Spital entlassen werden konnte, lieferte die entscheidenden Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter.

Dieser soll bei dem Zwischenfall in der Schöpfleuthnergasse offenbar grundlos auf den anderen Mann losgegangen sein und ihn durch einen Halsstich schwer verletzt haben. Der 42-Jährige wurde am Sonntagabend in seiner Wohnung in Wien-Brigittenau festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Opfer und Verdächtiger kannten sich

Bereits vergangene Woche hieß es, dass sich die beiden Männer aus einer psychosozialen Einrichtung nahe des Tatorts kennen könnten (der KURIER berichtete). Mittlerweile bestätigte auch die Polizei, dass es sich bei dem Opfer um einen Pfleger dieser Einrichtung handelte. Der mutmaßliche Täter wurde dort in der Vergangenheit betreut.

Die beiden sollen sich allerdings nicht näher bzw. nur vom Sehen gekannt haben. Der Pfleger dürfte bei dem Stich großes Glück gehabt haben - laut Wiener Berufsrettung bestand keine Lebensgefahr.

