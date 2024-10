Die gruseligste Nacht des Jahres steht wieder an - und in der Bundeshauptstadt tanzen die unheimlichen Gestalten.

Es darf wieder gruselig werden ... Geschnitzte Kürbisse, schaurige Verkleidungen, Süßes oder Saures: Halloween wird auch in Österreich bereits seit vielen Jahren zelebriert und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Große und kleine Kinder fiebern dem Abend vor Allerheiligen, vom 31. Oktober auf den 1. November, entgegen. Kein Wunder, ist es doch die schaurige Nacht der verirrten Seelen, des keltischen Todesgottes Samhain und des Hexensabbats.

Halloween: Die Geschichte des Feiertages Entgegen weitläufiger Meinungen und Darstellungen im Fernsehen kommt Halloween nicht aus Amerika, sondern aus dem katholischen Irland. Ursprünglich war der Brauch nämlich dort verbreitet und wurde erst durch die Einwanderungsbewegung in die USA gebracht. Die ältesten Überlieferungen zu "All Hallows’ Eve" finden sich bei den schottischen und irisch-keltischen Druiden: Bei ihnen war es der Tag der Ernte und die Nacht, in der unsere Welt der Welt der Geister am nächsten kommt und deren verirrte Seelen somit unter uns umhergingen. Mit einem Festmahl sollten diese Geisterseelen wieder besänftigt werden. Neben dem Frühjahrsfest "Beltane" am 1. Mai (auch bekannt als "Walpurgisnacht") handelte es sich bei "Samhain" (das Ende des Sommers) um das zweite wichtige Fest der Kelten. Bereits seit dem 8. Jahrhundert soll es Aufzeichnungen zu den "heidnischen Ritualen" der Kelten rund um den Vorläufer von Halloween geben.

Halloween-Partys in Wien Soviel zum geschichtlichen Hintergrund. Heutzutage ist Halloween in erster Linie aber ein vergnüglicher Anlass, um sich ausgefallen-unheimlich zu kostümieren, Kürbisse zu schnitzen, Süßes in rauen Mengen zu vertilgen und zu feiern. So natürlich auch in Wien. Hier eine Auswahl an Events in der Gruselnacht für all jene – die gerne am Donnerstag herumgeistern möchten.

"The Circus" in der Arena Die Arena Wien wird in der Halloween-Nacht zum Circus Club mit mehreren Floors - sowie einem Men-only Darkroom. Um 1.30 Uhr gibt es zudem eine Spezialeinlage von Tamara Mascara. Das Event ist um eine inklusive Atmosphäre bemüht, ein Awareness-Team soll vor Ort dafür Sorge tragen.

Halloween Rave in der Ottakringer Brauerei Auch in Wien 16 tanzen die Untoten: Auf insgesamt vier Floors veranstaltet das Wiener Kollektiv "Kein Sonntag Ohne Techno" seine jährliche Halloween-Sause. Musikalisch wird vorwiegend House und Techno serviert. Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen, das Event ist fast ausverkauft.

Wiener Rock & Metal Zombieball Für Rock- und Metalfans: Der alljährliche Zombieball lädt wieder in die Szene Wien. Die musikalische Untermaltung kommt live von den heimischen Bands Vulvarine und Chaos Inside, von der tschechischen Truppe von Dymytry und weiteren. Verkleidung sehr erwünscht, in der Grusel-Photocorner kann man sich professionell ablichten lassen. Zur Aftershowparty legt dann DJ Rokko Ramirez bis in die Morgenstunden auf.

Día de los Muertos Für Ü30-Publikum: Das Hotel Jaz in the City veranstaltet unter dem Motto "Dia de los Muertos" eine schaurig-schönen Partynacht in seinen passend dekorierten Räumlichkeiten. Die Skelette tanzen lassen kann man zu Charthits, Partyclassics, 80er, 90er, HipHop und Dance. Verkleidung ist gerne gesehen, Einlass aber auch ohne Kostüm. Gäste können sich vor Ort kostenfrei schminken lassen. Besser schnell sein, die Tickets sind auf 400 Stück limitiert.

Halloween Night im U4 Der kultige Club bei der Station Meidlinger Hauptstraße lässt sich natürlich nicht bitten. Es warten passende Dekorationen, "blutige" Welcome Shots, ein eigener Halloween-Cocktail sowie Happy Hour bis 00:00. Mehr Infos hier.