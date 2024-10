Halloween feiern: Ein süßes oder ein saures Vergnügen?

Wer Kinder im Kindergarten oder in der Schule hat, wird kaum mehr an den Gebräuchen von Halloween vorbeikommen. Halloween-Partys und von Haus zu Haus gehen in gruseliger Verkleidung ("Süßes oder Saures") sind auch in Österreich immer beliebter. Aber freilich nicht bei allen. Auch in der KURIER-Redaktion scheiden sich die Geister.