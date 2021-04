Der Ursprung der Walpurgisnacht am 30. April geht auf die uralte Tradition von Fruchtbarkeitsfesten und Freudenfeuer zurück. Es wurde ausschweifend gefeiert, musiziert und getanzt. Die Lust wurde hochgehalten in dieser Nacht. Unsere Vorfahren, die Kelten, begrüßten den Anfang des Sommers.

Alles sprießt

Die Natur feiert ebenfalls Hochzeit zum Beginn des Wonnemonates Mai. Die Frühlingsgefühle sprießen, die Blütenknospen der Bäume machen sich bereit, um bestäubt zu werden. Eine sinnliche, erwachende und überschäumende Lebenskraft zeigt sich nicht nur in der Natur. Der Maibaum, der vielerorts in dieser Nacht aufgestellt wird, gilt als Liebessymbol und so mancher Mann beeindruckt seine Zukünftige beim Wettbewerb des Maibaumbesteigens.

Maibäume

Maibäume, früher sehr oft eine Birke, später dann meist eine Fichte, mussten seit dem Mittelalter geschält werden, damit sich keine Hexen unter der Rinde verbergen konnten. Später erklärte man das Schäpsen als notwendig, damit sich die Maibaumkraxler nicht verletzen. Der Kranzschmuck an der Krone des Maibaumes kann als Sinnbild des weiblichen Schoßes gesehen werden, der sich mit dem Baumstamm, dem Phallussymbol, vereint.