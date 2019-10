Halloween: Was Sie heute wissen müssen

Was zu Halloween erlaubt ist und was nicht

Der KURIER weiß, was erlaubt ist – und wo man aufpassen sollte: Landen zu wenige Süßigkeiten in der Sammelbox, besagt die ungeschriebene Halloween-Regel eigentlich, dass man den weniger großzügigen Nachbarn einen Streich spielen darf. Häuser mit Klopapier einzuwickeln oder Eier auf Eingangstüren zu werfen steht auf der Beliebtheitsskala der Streiche ganz oben.

Übertreibt man es mit dem „Sauren“, dann können aber hohe Strafen drohen, wie Hans-Peter Stückler vom Bundeskriminalamt erklärt: „Wir sind an Halloween seitens der Polizei verstärkt mit Streifen unterwegs. Unsere Botschaft ist, dass nicht alles erlaubt ist. Das Beschmieren einer Hauswand kann zum Beispiel mehrere tausend Euro Strafe kosten.“

Vor allem das Hantieren mit Pyrotechnik – dazu zählen auch schon Silvesterknaller – kann gefährlich werden. Bringt man dadurch sich oder andere Personen in Gefahr, drohen dem Verursacher sogar Gefängnisstrafen von bis zu drei Monaten.

Eltern in der Pflicht

Besonders beliebt ist das Süßes-oder-Saures-Spielen bei Kindern und Jugendlichen. Die Eltern sollten ihre Sprösslinge aber lieber gut im Auge behalten. Kinder unter 14 Jahre können zwar nicht strafrechtlich belangt werden, im Fall von Sachbeschädigungen sind aber sehr wohl zivilrechtliche Folgen möglich. Zahlen müssen dann in den meisten Fällen die Eltern. Auch in Sachen Verkleidung ist Vorsicht geboten. Viele wollen an diesem Tag so gruselig wie möglich aussehen. Übertreibt man es , könnte es zu einem Polizeieinsatz kommen. Etwa, wenn sich andere Menschen durch das Kostüm – zum Beispiel das eines Horrorclowns – bedroht fühlt. Was die Konsequenzen sind, wird einzeln geprüft. Das Vermummungsverbot gilt zu Halloween übrigens nicht.