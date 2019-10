Makaberer Wettkampf: Wer traut sich eine Stunde im Sarg liegen?

Zwei Menschen, zwei Särge, eine Stunde. Das war das Motto des Kronehit-Gewinnspiels, das am Donnerstagvormittag im Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof über die Bühne ging. Patrick Lang aus der Steiermark und Sabrina Kneissl aus Niederösterreich traten gegeneinander an. Die Aufgabe: Sie mussten mindestens 60 Minuten in einem verschlossenen Sarg verbringen und ihn öffnen lassen, wenn sie glauben, dass die Zeit abgelaufen ist.

Passend zu Halloween waren die Särge mit Kürbissen und Spinnweben verziert. Gemütlich waren es in ihnen aber nicht. Der 31-jährige Patrick klagte über die Enge und die Hitze, für Sabrina war der Holz-Untergrund zu hart.