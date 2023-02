Haft: 300 Menschen über Wien nach Portugal und Spanien geschleppt

Die niederösterreichische Polizei hat am Dienstag von einem Fall von Schlepperei berichtet, bei dem von August bis November 2022 in Summe rund 300 Personen in einer Wohnung in Wien untergebracht worden sein sollen, bevor sie mit gefälschten Dokumenten nach Portugal und Spanien flogen. Drei Verdächtige - zwei Inder und ein Österreicher - wurden festgenommen und waren laut Aussendung teilweise geständig. Die Summe des Schlepperentgelts dürfte mindestens 300.000 Euro betragen.