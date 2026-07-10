Dieses bekannte Wiener Ausflugslokal musste jetzt schließen

Die Wiener Ausflugsgastronomie an den Stadträndern hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt: Der Einkehrgasthof Sophienalpe ist ebenso seit Jahren geschlossen wie die nicht minder bekannten gastronomischen Freizeitziele Doppler- und Rieglerhütte.

In die prominent besetzte Liste der gewesenen Traditionsgaststätten reiht sich seit Kurzem ein neuer Name ein: das kleine, feine „Häuserl am Himmel“ – unweit des Cobenzl gelegen – hat seit einigen Wochen zu.

Fast 50 Jahre an der Schank

All jene, denen das Oktogon beim Lebensbaumkreis (an sonnigen Tagen) zu überlaufen und die neue Weitsicht Cobenzl zu schick war, waren in dem urig-rustikalen Wirtshaus in der obersten Etage der Döblinger Himmelstraße perfekt aufgehoben. Zur Hausspezialität der böhmischen Palatschinken gab es im Gastgarten nicht nur den imposanten Blick auf die Hausberge-Trias (Leopoldsberg, Kahlenberg, Latisberg) gratis dazu, sondern auch den Wiener Schmäh von Wirt Wolfgang Wagner.

Der langjährige Herr des „Häuserl am Himmel“ hat allerdings nun – nach fast einem halben Jahrhundert hinter der Schank – beschlossen, die Kochschürze an den Nagel zu hängen. Sehr zum Leidwesen seiner Kundschaft übrigens: „Ein solches Kleinod gibt es kein zweites Mal!“, beklagt diese.

Beim KURIER-Besuch ist vom einstigen regen Treiben in der Lokalität nichts mehr zu sehen oder zu spüren: das markante grüne Portal mit der Aufschrift „Häuserl am Himmel“ ist bereits demontiert; im verwaisten Gastgarten stehen nur noch drei vergessene Holzsessel in einer Ecke; und von der vergilbten Speisekarte an der Hausmauer wird nie wieder jemand etwas bestellen.