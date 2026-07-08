Café Engländer: Das Ende einer Ära

Dass Christian Wukonigg nicht mehr da sein soll, ist eine absurde Vorstellung. Dass er nie wieder beim unteren Eingang des Café Engländer hereinkommen wird, den schweren Vorhang hinter der Tür zur Seite schiebend, umsichtig nach links und rechts schauend, die Tische nach Stammgästen und Freunden scannend, aber auch den Unbekannten wohlwollend zunickend. Im Engländer mögen allerhand „Prominente“ herumgesessen sein, ein „Szene-Lokal“, wie immer wieder zu lesen ist, wollte es nie sein. Im Engländer konnte man ausufern. Absichtlich und noch lieber unabsichtlich Leute treffen. Allein unter Menschen sein, wie Alfred Polgar einst den Daseinszweck des Kaffeehauses als solches beschrieb. Es gab und gibt hier keine Tafel, wo stand, man möge warten, platziert zu werden.

Das Café Engländer (ob man „der“ oder „das“ Engländer sagt, darüber herrscht unter den Gästen Uneinigkeit) war stets ein solidarischer Ort. Zumindest keiner mit Gesichtskontrolle. Ein Ort, um mit der Mizzi-Tante auf einen Apfelstrudel zu gehen oder einem ehemaligen Chefredakteur beim Achterl-Waldschütz-Hinunterstürzen zuzuschauen. Ein Ort, um an schmalen schwarzen Tischerln, die an französische Bistros erinnern, Schulter an Schulter mit berühmten Philosophen oder jugendlichen Rucksacktouristen zu sitzen, die ihr Mittagsmenü verspeisten. Auskunft darüber, ob man das Einser oder das Zweier nehmen sollte, holte man sich bei einem der weißbeschürzten Ober, am liebsten dem Roland. Man aß, während man den Kurier, die Süddeutsche oder Le Monde las. Auch darauf hat Christian Wukonigg geschaut. Internationale Tageszeitungen. Er war gelernter Buchhändler. Man konnte mit ihm über Literatur und Politik diskutieren (Letzteres hat ihn sehr aufgeregt!), gerne auch über seine späte Passion, die Jagd. Und über Fußball natürlich, aber bei Rapid hörte sich der Spaß auf. Rapid war Leidenschaft. Wichtige Matches schaute man oft gemeinsam im großen Fernseher über der Bar. Stoisch und elegant saß er da, wurde nie laut, aber man merkte, dass es ihn magerlte, wenn die Rapidler wieder danebenschossen. Seine Miene schien sich zu versteinern.