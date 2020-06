Häupl sagt der EU den Kampf an

Wiens Bürgermeister Michael Häupl steigt gegen einen Spanier auf die Barrikaden. Joaquin Almunia ist EU-Kommissar und oberster Hüter in Sachen Wettbewerb. Dessen Richtlinien zum geförderten Wohnbau sehen Vergaben nur an sozial benachteiligte Schichten vor. In Holland und Schweden hat dies bereits dazu geführt, dass Besserverdiener aus dem sozialen Wohnbau ausgeschlossen wurden. Hält der EU-Kommissar an seinem Kurs fest, könnte er das Modell des sozialen Wohnbaus in Wien gehörig ins Wanken bringen.

Bei der heute beginnenden, zweitägigen Klubklausur der SPÖ-Wien in Rust spielen daher Europa-Themen und damit auch die Zukunft des sozialen Wohnbaus in der Stadt eine zentrale Rolle. Der KURIER sprach mit Michael Häupl, warum er jetzt gegen diese EU-Regelung und den Wettbewerbskommissar sowohl im In- als auch im Ausland mit allen politischen Mitteln mobil macht.

KURIER: Sie gelten als glühender EU-Befürworter. Zugleich mobilisieren Sie gegen Pläne der EU-Politik, den geförderten Wohnbau auf sozial Schwache zu reduzieren. Wie passt das zusammen?

Michael Häupl: Ich war zwölf Jahre in Spitzenfunktionen im europäischen Städtebund tätig. Ich weiß sehr gut, was EU bedeutet. Da gibt es Entscheidungen, mit denen man nicht einverstanden sein kann. Die gibt es auch in Österreich. Und trotzdem liebe ich dieses Land.

Jetzt gibt es die Diskussion, kann es den sozialen Wohnbau ohne Einflussnahme durch die EU geben?

Es muss ihn geben. Allerdings ist Herr Almunia der Auffassung, dass die Einhaltung der europäischen Wettbewerbsregeln auch im sozialen Wohnbau durchzusetzen sind.

Wie stark ist der Kommissar?

Das werden wir am 25. Mai sehen.

Ist damit die EU-Wahl für sie auch eine Richtungsentscheidung über den Kurs des sozialen Wohnbaus in Europa?

Vom Grundsatz her ja. Wenn Herr Almunia das nicht gewollt hätte, dann hätte er diesen Passus nicht hineingenommen.

In der Sache meint er es ernst. In einem Brief hat Ihnen der Kommissar mitgeteilt, dass er die Einschränkung des sozialen Wohnbaus auf Benachteiligte nicht zurücknehmen wird.

Ja, und ich will dass er diesen einen Satz in den Wettbewerbsregeln zurücknimmt.

Stellt sich die Frage, ob in Wien ein Bedrohungsszenario in absehbarer Zeit erkennbar ist. Sprich, haben Sie Sorge, dass auch in Österreich eine Klage wie in Holland, Schweden oder Frankreich droht?

Das ist durchaus möglich. Auch wenn es für den sozialen Wohnbau in Wien kein akutes Bedrohungsszenario gibt, werde ich hier nicht nachgeben. Denn die Urteile von Holland bis Schweden gelten nicht nur dort sondern für die ganze EU.

Warum wollen Sie als Bürgermeister, dass auch der Mittelstand zu einer geförderten Wohnung kommt?

Weil ich in Wien keine Segregation (Trennung sozialer Schichten, Anm.) über den Wohnbau bekommen möchte. Wien ist seit dem ersten Gemeindebau mit diesem Kurs gut gefahren, dass es im Wohnbau die soziale Durchmischung gibt. Da bin ich der Stadtgeschichte extrem treu.

Wien will sich also von der EU nichts dreinreden lassen?

Das ist absolut richtig. Und das entspricht auch dem Subsidiaritätsprinzip, für das ich gekämpft habe. Das heißt, die EU darf in nationalen Angelegenheiten nur dann tätig werden, wenn Österreich diese nicht lösen kann.

Ihnen geht es nicht nur um den Wohnbau. Sie wollen bei den Finanzschulden auch Ausnahmen. Wird das Ihre nächste Aktion?

Das hat eine andere Qualität. Da geht es um inhaltliche Vorschläge und nicht ums Abwehren. Ich bekenne mich dazu, dass öffentliche Haushalte nicht grenzenlos Schulden machen. Niemand will Verhältnisse wie in Griechenland. Wir können aber unsere Finanzen und unsere Wirtschaft nur durch Wachstum in Ordnung halten. Daher halte ich es für wichtig, dass man werteschaffende Investitionen, wie den Bau von Schulen oder Spitälern, aus Maastricht und dem Stabilitätspakt herausnimmt.

Das heißt, die SPÖ-Klausur in Rust wird ein Signal in diese Richtung aussenden?

Natürlich, weil ich halte das für vernünftig.

