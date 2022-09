Grüne wollen autofreien Tag auf Landstraßer Hauptstraße

Dass dieses Konzept aus den 1970ern durchaus noch zeitgemäß ist bestätigt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ): „International sind autofreie Straßen gang und gäbe.“ Beispielsweise sperre New York viele Straßen, in Brüssel wurde am gestrigen Sonntag die gesamte Stadt für einen Tag zum autofreien Gebiet erklärt.

Vorteile für Anrainer und Geschäfte

Welche Vorteile die tagweise Sperre der Landstraßer Hauptstraße in Bezug auf das Klima hat, müsste man sich laut Gratzer erst durchrechnen. Dass Anrainer davon profitieren würden, ist laut dem Experten unumstritten: „Es gibt viele Eltern, die ihre Kinder nicht mehr mit dem Rad fahren lassen wollen. An solchen Tagen wäre das wieder möglich.“

Und gerade auch für Geschäfte entlang der Landstraßer Hauptstraße hätte eine Verkehrsberuhigung viel Positives: „Vielleicht nutzen die Menschen diesen Tag ohne Abgase und Lärm des Autoverkehrs dann zum Einkaufen.“

Autofreie Tage kein Thema

Dennoch müsste auch auf gute motorisierte Ausweichmöglichkeiten geachtet werden, so Gratzer: „Der Busverkehr muss auf einer vernünftigen Alternativroute fahren, denn der Öffiverkehr ist ganz zentral für grüne Mobilität.“

Aus dem Verkehrsministerium war zu erfahren, dass autofreie Tage wie einst 1974 derzeit kein Thema seien. Die Ministerin könne aber im Notfall Tempolimits (etwa maximal 100 km/h auf Autobahnen) vorschreiben.