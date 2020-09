Grüne werben bei Wien-Wahl mit Gesundheitsminister auf Plakaten

Die beiden anderen Motive der ersten Serie greifen ebenfalls die Themen Klima und Zusammenhalt auf. "Wer schafft Klimajobs, wenn nicht wir?", lautet ein Slogan. Die Wirtschaft könne nach der Krise nicht wieder nach dem alten Muster aufgebaut werden. "Es braucht grüne Jobs", unterstrich Hebein. Und es dürfte in Wien niemand zurückgelassen werden - also auch jene nicht, die besonders von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Klimawandels betroffen sind. "Wer schaut aufeinander, wenn nicht Wien?", plakatiert die Partei deshalb. Man wolle Optimismus und Zuversicht für die Zukunft versprühen, erklärte die Spitzenkandidatin.

An insgesamt 1.100 Dreiecksständern in ganz Wien werden die drei Sujets ab dem Wochenende affichiert. Teil zwei der Kampagne folgt in drei Wochen. Auf großflächige Plakate wird in diesem Wahlkampf aus budgettechnischen Gründen verzichtet, hieß es. Allerdings gibt es zusätzlich Bezirksmotive in der Leopoldstadt, Neubau und Währing - also jenen Bezirken, in denen die Ökos bereits regieren - sowie in jenen Bezirken, wo man darauf hofft, am 11. Oktober nun stimmenstärkste Partei zu werden: Wieden, Margareten, Mariahilf, Josefstadt und Alsergrund.