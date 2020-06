Grüne wärmen sich für Wien-Wahl auf

Die Grünen haben am Samstag in der Messe Wien – wo einige Hallen weiter auch die SPÖ tagte – ihren zweitägigen Bundeskongress gestartet. Gleich zu Beginn meldete sich die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou mit Wahlkampftönen zu Wort, schließlich steht 2015 die Wien-Wahl an.

"Ich will, dass Wien zur grünen Hauptstadt in Europa wird", sagte Vassilakou, "die schlicht alles tut, was konkret erforderlich ist, um sicherzustellen, dass es das gute Leben gibt für alle." Den Grünen gehe es immer auch um Sozialpolitik, betonte sie unter Verweis auf den Leitantrag "Selbstbestimmt und solidarisch". Darin fordern die Grünen einen Rechtsanspruch auf soziale Leistungen sowie unter anderem auch einen gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro sowie eine Grundpension von 850 Euro.

Für Vassilakou, gleichzeitig auch stellvertretende Bundessprecherin, geht es um eine bessere Umwelt, mehr Lebensqualität und mehr Freiheit, "das ist meines Erachtens der zentrale Beitrag, den die Grünen gebracht haben in den letzten Jahren".

Sie verwies auf die verkehrsberuhigte Mariahilfer Straße in Wien ("die schönste und längste Piazza Österreichs, und es ist unsere Piazza"), das 365-Euro-Öffiticket und die bundesweit höchste Mindestsicherung für Kinder und Jugendliche. "Wir Grünen drücken uns nicht. Wir sagen, was wir wollen, wir rennen, wir klopfen an 100.000 Türen und wir handeln."