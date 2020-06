Grüne Frauen: Keine Straße für NS-Opfer

Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ( SPÖ) kann der Aussage Schuhs nichts abgewinnen – im Gegenteil: Er sei "sehr dafür", dass Zawrel eine Straße bekomme, die nach ihm benannt sei. "Die Straße soll an ihn und an seinen langjährigen Kampf gegen den Nationalsozialismus erinnern", ließ Mailath-Pokorny über sein Büro mitteilen. Bevor es jedoch so weit komme, müsse eine Interkalarfrist von einem Jahr abgewartet werden. Wo sich die Straße befinden wird, sei derzeit ebenfalls noch unklar.

Bei den Grünen versucht man zu beruhigen. "Da ist nichts dran", gab sich eine Sprecherin der Grünen Wien wortkarg. Nachsatz: "Das ist die Meinung einer einzelnen Person, und diese repräsentiert nicht die Grünen Wien."