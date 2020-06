Wiener Wahlrecht: Grüne fordern offene Abstimmung

KURIER: Auch bei einer Einigung von Grünen, ÖVP und FPÖ kann die SPÖ die Wahlrechtsreform noch verhindern. Für wie realistisch halten Sie dieses Szenario?

Maria Vassilakou: Die SPÖ hat die Chance vertan, sich mit uns auf einen Kompromiss zu einigen. Das schaue ich mir an, wie die SPÖ in der Bevölkerung dasteht, wenn sie jetzt auch noch einen Mehrheitsbeschluss des Landtags ignoriert.

Schmerzt es die Grünen, dass sie bei diesem Thema auf die Stimmen der Freiheitlichen angewiesen sind?

Mehr als 60 Prozent der Beschlüsse im Landtag werden einstimmig, also auch mit den Stimmen der FPÖ gefasst. Unabhängig von den sonstigen inhaltlichen Differenzen. Die FPÖ gleicht eben einer stehen gebliebenen Uhr, die zufällig zwei Mal am Tag die richtige Zeit anzeigt.

Wollen Sie auf jeden Fall mit Michael Häupl und der SPÖ nach der Wahl weiter regieren?

Ja, dazu stehe ich. Schließlich haben SPÖ und Grüne in viereinhalb Jahren mehr bewegt als so manche Bundesregierung in zehn Jahren.

Sollte das die SPÖ anders sehen: Wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus, wenn die Grünen wieder auf der Oppositionsbank landen?

Meine Gegenwart sind die Grünen und auch meine Zukunft werden die Grünen sein.

Und in welcher Funktion?

Darüber zu spekulieren ist derzeit noch viel zu früh.