Grüne Einbahn: Ab jetzt wird Äußere "MaHü“ umgestaltet

Mit Sitzgelegenheiten und Kühlungsdrüsen will die Stadt die Fußgänger adressieren. 18 neue Bäume und 800 Quadratmeter Grünflächen sind ebenfalls geplant. Die derzeitige Straße soll geschmälert zur Einbahn werden, um Platz für den Radweg und breitere Gehsteige zu schaffen. Die Straßenbahn behält ihren eigenen Gleiskörper.

Jetzt sind die geplanten Erneuerungen bekannt: Die Bauarbeiten sind in drei Abschnitte geteilt. Bis Sommer 2025 wird der erste Straßenteil zwischen Gürtel und Clementinengasse umgekrempelt: Ein 600 Meter langer, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg soll für die Fahrradfreundlichkeit sorgen, ebenso die geplanten 50 Abstellplätze.

Wie der KURIER im April berichtete, blieb Kritik an den Erneuerungen leise. Ein Grund dafür sei eine Bürgerbefragung in Rudolfsheim-Fünfhaus. Diese wurde in die Planung miteingearbeitet. Doch auch Anrainer anderer Bezirke wolle man adressieren, sagt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). "Durch den Radweg entsteht eine neue Querverbindung. Damit werten wir die umliegenden Grätzl auf.“