Bei der Befragung der 2.515 Teilnehmer, 2.043 davon online, der Rest via Antwort-Karten, zeigte sich, dass 87 Prozent mehr Stellplätze für Autos im öffentlich Raum für gar nicht oder wenig wichtig halten. Eine gleich große Gruppe findet weniger Autoverkehr für sehr oder ziemlich wichtig. "In Summe zeigen die Befragungsergebnisse, dass sich die Menschen - insbesondere die aus dem Grätzl - eine neue, gerechtere Verteilung des Straßenraums wünschen", so Wiens Radverkehrsbeauftragter Martin Blum. Als Konsequenz müsse der Durchzugsverkehr reduziert werden.

Einbahnführung

"Aus all den Überlegungen hat sich eine Einbahnführung stadtauswärts als beste Lösung herauskristallisiert. Die neue Äußere Mariahilfer Straße umfasst künftig stadtauswärts einen Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr, einen eigenen Gleiskörper der Straßenbahnlinien 52 und 60 und auf stadteinwärtiger Seite einen modernen, breiten Zwei-Richtungs-Radweg", sagte Verkehrsplaner Andreas Käfer. Bisher gab es für Radfahrer nur teilweise einen Mehrzweckstreifen. Breitere Gehsteige sollen künftig zum Flanieren einladen, mehr Bäume und Begrünung für höhere Aufenthaltsqualität sorgen.