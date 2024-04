Warum die Äußere Mahü zur Einbahnstraße wird

Es war bereits die zweite Präsentation binnen weniger Wochen. Dabei sollen erst im Sommer die ersten Arbeiten beginnen, und das auf einer Länge von nur 600 Metern – von der Kreuzung mit dem äußeren Gürtel bis auf die Höhe der Clementinengasse . Doch hat es dieses Bauprojekt in sich, wie der mit seinem Team ausführende Verkehrsexperte Andreas Käfer betont.

Noch bietet die Mariahilfer Straße jenseits des Gürtels „ein anderes Bild“, wie Wiens Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) beim Präsentieren der Umbaupläne im Amtshaus des 15. Bezirks am Mittwoch kritisch anmerkte.

„Mutig“ bezeichnen Insider der Stadt die Entscheidung, den Autoverkehr in Zukunft außen vor zu lassen. Konkret heißt das, dass Pkw-Lenker auf der äußeren Mahü ab Sommer 2025 nicht mehr stadteinwärts fahren dürfen.

Wer an der Mahü wohnt, soll künftig ähnlich wie in der Thaliastraße mehr Ruhe- und Verweilorte vorfinden. Diese sollen von bestehenden und neuen Bäumen beschattet und Coolingelementen im Sommer zusätzlich gekühlt werden. Die Gehsteige sind laut Detailplänen an einigen Stellen bis zu fünf Meter breit.

Wer mit der Straßenbahn in den Westen von Wien will, soll nie wieder von einem Stau des Individualverkehrs aufgehalten werden.

Wer mit dem Rad fährt, soll sich nie wieder fürchten müssen wie derzeit noch Stadt-Radfahrerin Sima. Die äußere Mahü erhält einen 3,5 Meter breiten, von den Autos deutlich abgegrenzten Zwei-Richtungs-Radweg.