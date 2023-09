Großeinsatz nach Badeunfall an der Neuen Donau in Wien

Nach einem Badeunfall an der Neuen Donau in Wien hat es einen Großeinsatz der Rettungskräfte gegeben. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien der APA am Sonntagnachmittag mitteilte, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Mann wurde reanimiert

Taucher der Berufsfeuerwehr hätten den Mann aus dem Wasser geholt und auch mit der Reanimierung begonnen, die dann von der Berufsrettung fortgesetzt wurde. Es war zunächst unklar, ob die Person wiederbelebt werden konnte.