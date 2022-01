Großeinsatz in Wien: 19 Flüchtlinge in Lkw aufgegriffen

Am Mittwochmittag hat die Polizei insgesamt 19 geschleppte Personen in einem Lkw in der Halban-Kurz-Straße in Wien-Liesing aufgegriffen.

Dabei handelt es sich um 15 Männer und vier Frauen aus Afghanistan, Syrien, Ägypten und dem Irak. Der Lenker – ein türkischer Staatsbürger – wurde festgenommen. Das bestätigte dem KURIER Polizeisprecher Markus Dittrich.