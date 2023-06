Größte Rockband der Welt: Rekord am Donausinselfest aufgestellt

Schöner hätte der Abschluss des dreitägigen Donausinselfestes gar nicht werden können: Startete die 40. Jubiläumsausgabe des beliebten Publikums-Magneten am Freitag noch mit Regen, feierte die Insel-Crowd am Samstag noch bei kühlem Wetter. Am Sonntag lockten blauer Himmel und Sonnenschein schließlich die Massen auf die Insel, groß war der Andrang.

Zu den Headlinern gehörten am Sonntag der deutsche DJ Felix Jaehn, die ebenfalls aus Deutschland stammende Band Silbermond sowie Sänger Michael Patrick Kelly, früher als "Paddy" bekannt.

Auf der Schlagerbühne gab die Spider Murphy Gang ihr Bestes, im ORF III Kulturzelt gaben mitunter Gerald Fleischacker und Gernot Kulis ihre Späßchen zum Besten.

