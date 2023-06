Donauinselfest: Zwischen Snacks und Seelsorgern

„Besonders wenn wir uns mit Jugendlichen unterhalten, merken wir, wie viele an Angststörungen und Panikattacken leiden. Sie sollen sich in unseren Gesprächen sicher fühlen“, so Krist.

Sicherheit war am Wochenende nicht nur in Gesprächen Thema. Da bei Großveranstaltungen weltweit eine erhöhte Gefährdungslage herrscht, ist die Exekutive am Wochenende verstärkt im Einsatz. 800 Polizisten überwachen das Gelände – 150 mehr als bei dem Event im Vorjahr.