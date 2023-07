Aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit ist in Wien am Montag ein Grillverbot für alle öffentlichen Grillplätze verhängt worden. Durch das Ausbleiben nachhaltiger Niederschläge sei der Boden der Wälder und Wiesen bis in Tiefen von über 20 Zentimeter vertrocknet, teilte das Forstamt (MA 49) mit. Die Waldbrandgefahr habe sich dadurch massiv verstärkt.