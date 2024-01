Klimaschutz im Parlament: Topflappen for Future

Aus dem Grund hat der im Jahr 2020 gegründete Ableger der jugendlichen Klimaschutzbewegung „Fridays For Future“ für jeden Abgeordneten einen Lappen gehäkelt. Das Ziel: gehört zu werden. Denn die Omas und Opas setzen sich für die nächsten Generationen ein. „Wir sind mitverantwortlich an der Klimasituation und es ist unsere Pflicht für die Jungen zu kämpfen, aber es liegt in der Hand des Nationalrats“, sagt Tilman Voss, Gründungsmitglied der "Grandparents For Future".

Der Klimaschutz sei eine Sache, die jeden Menschen betreffe, so Obmann Voss. Mit ihrer Aktion will die Organisation zeigen, dass Proteste nicht nur verärgern, sondern auch mit etwas Spaß umgesetzt werden können. Trotz humorvollem Zugang wolle man in erster Linie aber auf den Ernst der Lage aufmerksam machen.