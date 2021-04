Graffiti-Trio in Wien ausfindig gemacht

Puber war – neben King – zuletzt der wohl bekannteste Writer (ein Sprayer, der seinen Namen hinterlässt, Anm.) in Wien. Im Jahr 2016 hat er seine Spur in der ganzen Stadt gezogen, 230-mal waren seine Tags in Wien zu finden. Im selben Jahr wurde er zu zehn Monaten Haft verurteilt. Allerdings nicht wegen seiner Sprayer-Tätigkeiten, sondern wegen schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und illegalen Waffenbesitzes.