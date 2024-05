"Göd her, sonst schepperts": 2.000 Euro Belohnung nach gescheitertem Bankraub

Die Sparte Bank und Versicherung der Wiener Wirtschaftskammer hat nach dem gescheiterten Bankraub in Floridsdorf am vergangenen Freitag 2.000 Euro Belohnung ausgelobt . Das Geld dürfen sich Hinweisgeber erhoffen, deren Informationen zur Ausforschung des Räubers führen. Unterdessen hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht und die Personsbeschreibung aktualisiert.

Der Mann war am Freitag kurz vor 10.00 Uhr in das Geldinstitut gekommen und hatte mit den Worten "Göd her, sonst schepperts" Beute verlangt. Die Angestellten kamen dem nicht nach, beschieden dem Täter, dass er nichts bekomme, woraufhin sich der Räuber unverrichteter Dinge in Richtung Floridsdorfer Bahnhof aus dem Staub machte.