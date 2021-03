Glücksspiellokal aufgedeckt: Polizist verfolgt Verdächtigen auf Fahrrad

Nachdem die Polizisten der Inspektion Brunnengasse am Dienstagabend informiert wurden, dass sich in der Friedmanngasse in Wien-Ottakring in einer Souterrainwohnung mehrere Personen illegal treffen würden, rückten die Beamten aus.

Zunächst führten die Beamten eine Kontrolle nach dem Fremdenrecht durch - eine 27-jährige Irakerin hatte eine Bankomatkarte dabei, die auf einen anderen Namen lief. Die Karte wurde bereits als gestohlen gemeldet.

Automaten hinter versteckter Türe

Doch den Polizisten fiel während der Kontrolle plötzlich eine verdächtige Tür hinter einem Wandteppich auf: Dort fanden die Beamten mehrere illegal aufgestellte Glücksspielautomaten. Eine Person flüchtete durch ein Fenster in den Innenhof. Bei dem Ausgang soll es sich laut Polizei um eine vorbereitete Fluchtroute gehandelt haben, denn im Hof wurde eine Leiter aufgestellt über die man in einen zweiten Innenhof und dann auf die Straße gelangte.