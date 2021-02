Wien-Favoriten: Illegales Glücksspiel in Privatwohnung aufgedeckt

Weil in einer Wohnung in Wien-Favoriten illegal an Glücksspielautomaten gezockt worden sein soll, wurde am Sonntagabend die Polizei alarmiert. Die Polizisten fanden in der Wohnung in der Quellenstraße dann auch tatsächlich zwei Personen, welche an Glücksspielautomaten spielten.

Noch während die Polizisten in der Wohnung waren, kamen zwei weitere Personen dort an. Keine der vier Personen ist an dieser Adresse gemeldet, alle gaben sie an, seit einiger Zeit in die Wohnung zu kommen, um an den Automaten zu spielen.

Ermittlungen gehen weiter

Die Beamten verständigten daraufhin die Finanzpolizei, welche drei Glücksspielautomaten sowie einen Automaten zur Bargeldauszahlung beschlagnahmte.

Die Ermittler der Finanzpolizei haben den Fall übernommen. "Diese Erhebungen dauern derzeit noch an, nach den Betreibern wird gesucht. Ihnen drohen Anzeigen nach dem Glücksspielgesetz", heißt es von der Polizei.

