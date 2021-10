Gleisbauarbeiten in den Ferien: Jetzt wird es eng am Gürtel

Die Wiener Linien nutzen die Herbstferien, um Gleisbauarbeiten bei der Straßenbahn durchzuführen. Die Arbeiten betreffen den Bereich Europaplatz beim Westbahnhof und die Hernalser Jörgerstraße.

In beiden Fällen bleibt der öffentliche Verkehr in Betrieb, auch die Durchfahrt für Pkw ist weiter möglich. Trotzdem müssen sich Öffi- und Autofahrer auf Einschränkungen gefasst machen.

Der ÖAMTC rechnet mit Staus vor allem am Äußeren Gürtel, auf Querverbindungen wie Felberstraße - Stollgasse, Hütteldorfer Straße - Urban-Loritz-Platz und Mariahilfer Straße. Auch am Inneren Gürtel muss man sich in Geduld üben. Die Experten empfehlen, den Bereich großräumig zu umfahren. Der KURIER liefert einen Überblick, an welchen Stellen es hakt:

Europaplatz mit den Öffis

Die Linie 52 fährt von 23. Oktober bis inklusive 26. Oktober nur zwischen Baumgarten und Anschützgasse. Die Linie 60 fährt nur zwischen Rodaun und Hietzing. Der Ersatzbus 52E ist zwischen Anschützgasse und Westbahnhof unterwegs. Die Wiener Linien empfehlen, auf andere Linien auszuweichen.