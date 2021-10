Neue Geduldsproben: Der Fahrplan durch den Wiener Baustellenherbst

Der traditionelle Baustellensommer geht zu Ende. Damit kommt es zu Entspannung an neuralgischen Punkten, sagt Wiens Baustellen-Koordinator Peter Lenz. So heißt es etwa am Samstag wieder freie Fahrt am Franz-Josefs-Kai. „Gott sei Dank“, so Lenz, diese Baustelle habe für viel Stau gesorgt.

In den Herbstferien, die am 27. Oktober beginnen, werden aber andere Straßen zu Verkehrs-Hotspots. Der KURIER hat den Überblick, wo es zu Entlastungen kommt und wo es sich bald staut.