Glaubensgemeinschaft verbietet radikalem Imam das Predigen

"Könnte aus dem Kontext gerissen sein"

"Auf den ersten Blick gibt es aber auch Diskrepanzen, was die Übersetzung der jeweiligen Aufnahmen betrifft", sagt nun Olgun. (Bei den KURIER-Recherchen stellte sich das allerdings nicht so dar. Zwei Arabisch-sprechende Wiener bestätigten die Korrektheit der Übersetzung.) Außerdem handle es sich um Ausschnitte, "die entsprechend zugeschnitten wurden und daher aus dem Kontext gerissen sein könnten." Dazu versichert der Präsident der IGGÖ: "Wir werden das gesamte Videomaterial sichten und den Sachverhalt umfänglich ermitteln. Sollten radikale Inhalte, Äußerungen und Tendenzen tatsächlich festgestellt werden und sich die Vorwürfe erhärten, wird die Glaubensgemeinschaft sofort reagieren und als logische Konsequenz derjenigen Person ein dauerhaftes Predigtverbot in allen IGGÖ-Moscheevereinen erteilen."

In diesem Zusammenhang weist Olgun darauf hin, dass die IGGÖ derzeit an einem österreichischen Ausbildungsprogramm für Imame arbeitet. Eines der zentralen Ziele sei es, "dass Imame, die unsere Moscheevereine betreuen, auch in Österreich ausgebildet werden. In der Ausbildung sollen neben religiösen Inhalten natürlich auch demokratische Grundwerte und Menschenrechte ihren Platz finden. Die Umsetzung wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, jedoch sind wir davon überzeugt, dass dies der richtige Weg für die Zukunft ist."