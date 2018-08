Nach Handyvideo ermittelt Verfassungsschutz gegen Moschee

Nicht zum ersten Mal gelangt die Taiseer-Moschee in Favoriten in die Schlagzeilen. Bereits im Vorjahr berichteten Medien über Imam Zakaria M., der in dem hauptsächlich von Ägyptern besuchten Gebetsraum unter anderem die Vollverschleierung von Frauen herbeisehnte. Und auch jetzt sind es radikale Predigten, die auf einem Handyvideo (auf Arabisch) zu hören sind. Unter anderem wird ein „islamischer Staat“ glorifiziert und gegen „Ungläubige“ gewettert. Der Verfassungsschutz nahm Ermittlungen auf.

Auf dem Handyvideo, das dem KURIER zugespielt wurde, ist zu hören, wie sich drei Prediger – Sheik El-Said F., Aiman M. und besagter Zakaria M. – positiv über einen islamischen Staat, Salafismus und gegen Ungläubige äußern. Christen zu kirchlichen Festen zu gratulieren, sei etwa „haram“ – also verboten. „Es ist wie die Niederwerfung vor dem Kreuz. Für Allah schlimmer als Alkohol trinken oder töten“, sagt der auch innerhalb der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) höchst umstrittene Zakaria M.